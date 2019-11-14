«Быстро вымрут» Вербицкая об агрессии на ТВ 

Бывшая ведущая «Доброго утра» на Первом канале Лариса Вербицкая в беcеде с Аллой Довлатовой на «Русском радио» заявила, что не верит в долгую карьеру коллег, которые придерживаются агрессивной манеры ведения программ, сообщает Teleprogramma. По ее словам, такой тип телеведущих не пользуется популярностью, поэтому «быстро вымирает».
В процессе интервью Довлатова поинтересовалась, как Вербицкая относится к современным телеведущим, программы которых показывают высокие рейтинги. В пример она привела Елену Летучую, Регину Тодоренко и Настю Ивлееву, которые, по ее словам, пользуются популярностью у аудитории.
«Аудитория аудитории рознь. Они, конечно, выделяются из общей массы. Но модный — не значит идеальный. Это просто сейчас такое соответствие времени. Они пошумели, погремели в рекламных блогах. Но, на мой взгляд, они не могут быть долгожителями по определению на телевидении», — заявила телеведущая.
При этом телеведущая подчеркнула, что следит за многими блогерами, но не назвала имен, чтобы «не пиарить их».
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в студии Аллы Довлатовой пожаловалась, что руководство платит ей меньше денег, чем платило Андрею Малахову. При этом телеведущая посетовала, что женщины и мужчины в России на одной должности могут получать разные зарплаты.