«Быстро вымрут» Вербицкая об агрессии на ТВ

Бывшая ведущая «Доброго утра» на Первом канале Лариса Вербицкая в беcеде с Аллой Довлатовой на «Русском радио» заявила, что не верит в долгую карьеру коллег, которые придерживаются агрессивной манеры ведения программ, сообщает Teleprogramma. По ее словам, такой тип телеведущих не пользуется популярностью, поэтому «быстро вымирает».

В процессе интервью Довлатова поинтересовалась, как Вербицкая относится к современным телеведущим, программы которых показывают высокие рейтинги. В пример она привела Елену Летучую Регину Тодоренко и Настю Ивлееву, которые, по ее словам, пользуются популярностью у аудитории.

«Аудитория аудитории рознь. Они, конечно, выделяются из общей массы. Но модный — не значит идеальный. Это просто сейчас такое соответствие времени. Они пошумели, погремели в рекламных блогах. Но, на мой взгляд, они не могут быть долгожителями по определению на телевидении», — заявила телеведущая.

При этом телеведущая подчеркнула, что следит за многими блогерами, но не назвала имен, чтобы «не пиарить их».