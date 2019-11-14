Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске

«Рамблер» писал, что 2 ноября Алла Пугачева дала в столице Белоруссии сольный концерт. После выступления примадонна оставила запись в книге почетных гостей, где поблагодарила за прием, отметив, что «было круто!», а вернувшись в Москву, рассказала, что ей подарили три мешка картошки.

«Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — рассказал Морозов.

По его подсчетам, около 12 миллионов рублей пошли организаторам. Однако из этой суммы нужно вычесть стоимость аренды зала, билеты для Аллы Пугачевой и ее команды, затраты на размещение участвовавшей в концерте балерины Анастасии Волочковой.