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Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске
Фото: РИА Новости
За свое шоу, показанное на «Минск-арене», певица Алла Пугачева могла получить примерно 18 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде» заявил гендиректор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов.
«Рамблер» писал, что 2 ноября Алла Пугачева дала в столице Белоруссии сольный концерт. После выступления примадонна оставила запись в книге почетных гостей, где поблагодарила за прием, отметив, что «было круто!», а вернувшись в Москву, рассказала, что ей подарили три мешка картошки.
«Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — рассказал Морозов.
По его подсчетам, около 12 миллионов рублей пошли организаторам. Однако из этой суммы нужно вычесть стоимость аренды зала, билеты для Аллы Пугачевой и ее команды, затраты на размещение участвовавшей в концерте балерины Анастасии Волочковой.
«Что касается размещения звезды, на это тратиться не пришлось. На правах любимой певицы Лукашенко Алла Борисовна поселилась в одной из загородных резиденций Александра Григорьевича», — отметил он.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Морозов , Алла Пугачева , Комсомольская правда , Минск
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