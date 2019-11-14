Миро показала ненависть Плющенко к Рудковской

На первом видео Рудковская и Плющенко позируют фотографам перед началом церемонии. Они стоят рядом, но не касаются друг друга. Кроме того, Плющенко даже не пытается улыбнуться или поменять позу.

«Плющенко раздражает вся эта ситуация. А ещё больше, чем одна отдельно взятая ситуация, Евгения раздражает сама Яна. Его гневное лицо напоминает мультиварку, которая вот-вот взорвётся. Женя настолько зол, что не может выдавить из себя даже самую крохотную, самую дежурную улыбочку. Яна же явно чувствует себя не в своей тарелке и выглядит затравленной курицей», — сделала вывод Миро.

Второе видео было снято во время церемонии, когда Плющенко и Рудковская объявляли победительницу в категории «Певица года». Блогер обратила внимание, что спортсмен несколько раз оборвал жену на полуслове, а на замечание ведущего церемонии Ивана Урганта о том, что он «как будто отбывает наказание», дважды признался, что это действительно так.

«Эта пара — не просто в ссоре. В этой паре — нелюбовь мужчины по отношению к женщине», — констатировала Миро.

Она заявила, что именно Рудковская в свое время добивалась Плющенко, и теперь пожинает плоды своего «продавливания».