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«Не могу говорить!»: воры не пощадили Калашникову, лишив самого дорогого 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Калашникова стала жертвой воров
Фото: Instagram
Певицу и телеведущую обокрали в дорогом ресторане.
Певица, актриса и просто красавица Анна Калашникова осталась без дорогого смартфона. Женщину обокрали прямо в ресторане. Отдых в заведении «Джанфранко» на Воротынской улице не принес Анне ничего, кроме разочарования, ведь именно там неизвестные похитили у красотки новый смартфон IPhone 11 PRO.
Калашникова тут же вызвала сотрудников полиции, которые быстро прибыли на место происшествия. В данный момент идет полномасштабная проверка, обыск работников ресторана, а также посетителей, которые, мягко говоря, не особо довольны подобным обращением.
Портал Teleprogramma.pro связался с несчастной Анной, которая разом потеряла девайс стоимостью в 130 тысяч рублей. К сожалению, Калашникова раздосадована внезапной потерей, ей пока не до разговоров:
«Не могу сейчас говорить, я перезвоню вам попозже, извините», — сообщила актриса.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Калашникова
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