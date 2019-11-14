Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
По информации Telegram-канала Mash, половины вещества осело в тканях, поэтому хирургам не удалось его полностью удалить из мышц. Отмечается, что в организме был запущен воспалительный процесс.
Руки-Базуки обратился к врачам. Он попросил выкачать синтол из бицепсов, так как ощутил ухудшение самочувствия.
Ранее Терешин показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.