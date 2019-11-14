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Общество

Мечтающий о детях Плющенко предложил Рудковской усыновить ребенка 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Плющенко предложил Рудковской усыновить ребенка
Фото: РИА Новости
16 ноября вся страна вновь будет наблюдать за приключениями звездной семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Жизнь пары отнюдь не так безоблачна, как многие считают — во второй серии зрителям покажут прием у врача репродуктивной медицины. Как оказалось, пара давно мечтает о втором ребенке, но по каким-то причинам своими силами зачать младенца им не удается.
Яна Рудковская в анонсе выпуска рассказала, что пережила уже несколько процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), но пока все впустую. Фигурист нелегко переживает сложившуюся ситуацию, он всегда мечтал о большой семье, в которой будет сразу пять детей. Фигурист даже признался, что задумывается об усыновлении. Не исключено, что в будущем пара так и поступит.
Изменится ли что-нибудь в отношениях звездной пары после посещения врача, узнаем уже в эту субботу.
Стоит отметить, что в финале прошлого выпуска «ЯнаСупер» Рудковская произнесла роковую фразу о расставании, перед эти неплохо погуляв по ночному Сочи с Димой Биланом. Зрители едва сдерживают нетерпение.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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