«Нечего есть»: домработница показала продуктовую корзину Волочковой

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлен набор продуктов, которыми она питается. Рацион танцовщицы состоит только из полезной еды.

По словам Волочковой, фотографию продуктовой тележки в супермаркете сделала ее домработница. На снимке изображено много зелени несколько бутылок с кисломолочным напитком тан и острый перец чили.

«Лола прислала мне фото тележки с продуктами из магазина со словами: "Там правда, нечего есть.. Но для Вас это целая Еда". Я так смеялась», — подписала фото танцовщица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом балерина подчеркнула, что написанное домработницей — правда, «зато стройность и легкость налицо».

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после того, как сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.