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«Нечего есть»: домработница показала продуктовую корзину Волочковой 

Рамблер 2 часа назад
Домработница показала продуктовую корзину Волочковой
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлен набор продуктов, которыми она питается. Рацион танцовщицы состоит только из полезной еды.
По словам Волочковой, фотографию продуктовой тележки в супермаркете сделала ее домработница. На снимке изображено много зелени несколько бутылок с кисломолочным напитком тан и острый перец чили.
«Лола прислала мне фото тележки с продуктами из магазина со словами: "Там правда, нечего есть.. Но для Вас это целая Еда". Я так смеялась», — подписала фото танцовщица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом балерина подчеркнула, что написанное домработницей — правда, «зато стройность и легкость налицо».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после того, как сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.
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Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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