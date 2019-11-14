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Общество

Крошка Тильда: Лобода поделилась трогательными фото с дочкой 

SM News + ещё 1 1 час назад
«Крошка Тильда»: Лобода поделилась фото с дочкой
Фото: РИА Новости
Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками моментами своего материнства. В четверг 14 ноября "супер-звезда" выложила фотографии со первого Дня рождения младшей дочери Тильды.
На всех трех фотографиях Лобода запечатлена вместе с дочкой, лицо девочки при этом скрыто от объектива. Судя по обстановке, снимки были сделаны во время торжества по случаю Дня рождения дочери. На фоне видно большой праздничный стол с белой скатертью и воздушные шары.
На одной из фотографий Лобода держит девочку над собой, а под потолком висят собранные в слово Tilda шарики.
"а после появилась крошка ТИЛЬДА #нафотоТильде1год #скоро1,5 #кстати #альбомнаносу " — гласит подпись к фото.
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Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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