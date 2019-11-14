«Крошка Тильда»: Лобода поделилась фото с дочкой

Крошка Тильда: Лобода поделилась трогательными фото с дочкой

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками моментами своего материнства. В четверг 14 ноября "супер-звезда" выложила фотографии со первого Дня рождения младшей дочери Тильды.

На всех трех фотографиях Лобода запечатлена вместе с дочкой, лицо девочки при этом скрыто от объектива. Судя по обстановке, снимки были сделаны во время торжества по случаю Дня рождения дочери. На фоне видно большой праздничный стол с белой скатертью и воздушные шары.

На одной из фотографий Лобода держит девочку над собой, а под потолком висят собранные в слово Tilda шарики.