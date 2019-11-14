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Общество

«Я стала понимать его»: Шнурова простила бывшего и готова стать ему другом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Я стала понимать его»: Шнурова простила бывшего
Фото: РИА Новости
Ни для кого не секрет, что таланты Матильды Шнуровой только после развода с лидером группировки «Ленинград» засияли яркими красками. До этого она была в тени супруга. Почему произошли эти изменения, и как она относится к своему бывшему мужу, Матильда рассказала журналу «Собака».
«Когда мы познакомились, мне было 20 лет. Я занималась всем: семьей, бытом, юридическими и финансовыми вопросами, но в наших отношениях не было партнерства, которое теперь мне просто необходимо», — поведала она.
По словам Шнуровой, вся ее энергия уходила на мужа, его коллектив, общие проекты (которые, вряд ли кто-то осознавал именно как совместные). Теперь же девушка сосредоточилась исключительно на себе. И, стоит заметить, добилась немалых успехов. Недавно она оказалась на 104-й строчке ресторанного рейтинга The Worlds Best со своим заведением «Кококо».
Шнурова заявила, что ее бывший супруг совершенный гений, человек, который сияет добром.
«Обретая собственный успех, я намного глубже стала понимать его во многих ситуациях», — сказала бизнесвумен.
В настоящий момент она хотела бы стать для него лучшим другом. Хотя музыкант вряд ли это позволит, поскольку переживает не самый простой период в своей жизни. Тем не менее, Матильда верит, что вскоре это время преодолений и искушений закончится.
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Шоу-бизнес
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