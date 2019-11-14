Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Финальной точкой отношений двух участниц Группы «Серебро» Елены Темниковой и Ольги Серябкиной стала драка, где «били по почкам, по печени». Об этом Ольга Серябкина рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Рамблер» писал, бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова утверждала, что не раз заставала Фадеева и Серябкину в пикантных ситуациях. При этом сам продюсер опроверг слухи о романе с Ольгой Серябкиной, подчеркнув, что ему пришлось объясняться из-за них с женой.

По словам Серябкиной, они были очень дружны с Темниковой, однако потом отношения сильно испортились.

«Финальной точкой, наверное, стала драка. Мы ехали в лифте после концерта. Двери закрылись и мы стояли и молча смотрели друг на друга. Потом она подошла и стала бить — по почкам, печени. Больно. Я могу сказать открыто: я не хотела отвечать, чтобы не было слова — «драка» (…) Я не отвечала, но потом она в меня плюнула. Я ее в ответ прикусила и дала пощечину», — рассказала певица, подчеркнув, что ей очень неприятно вспоминать об этом.