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Серябкина рассказала о драке с Темниковой 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Фото: РИА Новости
Финальной точкой отношений двух участниц Группы «Серебро» Елены Темниковой и Ольги Серябкиной стала драка, где «били по почкам, по печени». Об этом Ольга Серябкина рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».
«Рамблер» писал, бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова утверждала, что не раз заставала Фадеева и Серябкину в пикантных ситуациях. При этом сам продюсер опроверг слухи о романе с Ольгой Серябкиной, подчеркнув, что ему пришлось объясняться из-за них с женой.
По словам Серябкиной, они были очень дружны с Темниковой, однако потом отношения сильно испортились.
«Финальной точкой, наверное, стала драка. Мы ехали в лифте после концерта. Двери закрылись и мы стояли и молча смотрели друг на друга. Потом она подошла и стала бить — по почкам, печени. Больно. Я могу сказать открыто: я не хотела отвечать, чтобы не было слова — «драка» (…) Я не отвечала, но потом она в меня плюнула. Я ее в ответ прикусила и дала пощечину», — рассказала певица, подчеркнув, что ей очень неприятно вспоминать об этом.
Серябкина также заявила, что первая позвонила продюсеру Максиму Фадееву и рассказала о произошедшем. При этом, по ее словам, они с Темниковой помирились после выяснения отношений и некоторое время нормально общались.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Елена Темникова
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