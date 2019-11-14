Рудковская пообещала 1,5 миллиона за поимку «шайки–лейки»

Продюсер Яна Рудковская в cвоем Telegram-канале пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну в Instagram.
"Полиция уже на верном пути, и я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание. Жду часа расплаты! 1,5 млн рублей тем, кто сдаст эту шайку –лейку. Связь через наших адвокатов".
Ранее источник РИА Новости сообщил, что полиция проводит доследственную проверку из-за угроз, поступивших сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
В свою очередь, начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что на прошлой неделе в управление по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей ребенка об угрозе его жизни и здоровью.