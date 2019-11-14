Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком

Экс-участницу «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком

Бывшая участница телешоу «Дом-2», 33-летняя Нелли Ермолаева опубликовала фото, на котором позирует обнаженной с полуторагодовалым сыном на руках, однако снимок оценили не все подписчики телезвезды.

Снимок Ермолаева выложила на своей страничке в Instagram, сопроводив его стихотворением.

«Позор, как можно голой с ребёнком фотографироваться…ума нет», — возмутились подписчики.

«Мне кажется, что эта фотография была бы красивее, если бы вы были одеты», — пишут комментаторы.

Многие пользователи посчитали, что подобным снимкам место в семейном фотоальбоме, а не на публичной странице.

«Зачем такие фото выкладывать на общее обозрение. Пусть остаются личными, семейными в альбоме для внуков и правнуков».

Однако многие поддержали Ермолаеву, восхитившись снимком, и посоветовали не обращать внимания на критику.