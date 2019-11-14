Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба историка-расчленителя
Решена судьба историка-расчленителя
Криминал
Травлю стрелка в колледже Благовещенска опровергли
Травлю стрелка в колледже Благовещенска опровергли
Происшествия
Дело МН17: обнародованы новые подробности
Дело МН17: обнародованы новые подробности
В мире
В американской школе произошла стрельба
В американской школе произошла стрельба
Происшествия

Экс-участницу «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 56 минут назад
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком
Фото: @ermolaevanelly
Бывшая участница телешоу «Дом-2», 33-летняя Нелли Ермолаева опубликовала фото, на котором позирует обнаженной с полуторагодовалым сыном на руках, однако снимок оценили не все подписчики телезвезды.
Снимок Ермолаева выложила на своей страничке в Instagram, сопроводив его стихотворением.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я всего лишь мальчишечка маленький Но скажу вам друзья одно. Я люблю, когда мамочка рядышком. Я люблю ее рук тепло. Прикоснусь я ладошкою нежною К ее теплой и мягкой щеке Посмотрю ей в глаза, и доверчиво Расскажу, как нужна она мне Как нужны ее ласки и песенки Что поет она мне перед сном Я хочу, что б всегда были вместе мы С моей мамочкой милой вдвоем. Я всего лишь мальчишечка маленький, Но скажу вам друзья одно. Хорошо, когда мамочка рядышком. Мне всегда с ней бывает тепло. ⠀ Наш семейный фотограф @ryzhikova_tatiana Спасибо, что нас увидела такими с Миром ❤️

Публикация от  Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly)

«Позор, как можно голой с ребёнком фотографироваться…ума нет», — возмутились подписчики.
«Мне кажется, что эта фотография была бы красивее, если бы вы были одеты», — пишут комментаторы.
Многие пользователи посчитали, что подобным снимкам место в семейном фотоальбоме, а не на публичной странице.
«Зачем такие фото выкладывать на общее обозрение. Пусть остаются личными, семейными в альбоме для внуков и правнуков».
Однако многие поддержали Ермолаеву, восхитившись снимком, и посоветовали не обращать внимания на критику.
Ранее телеведущая Ксения Собчак жестко отреагировала на критику в свой адрес, последовавшую за публикацией в социальной сети фотографии ее сына Платона без одежды на пляже.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Екатерина Андреева сравнила свои доходы с зарплатой Малахова Екатерина Андреева сравнила свои доходы с зарплатой Малахова Семья Заворотнюк оценила сообщения Разина о здоровье актрисы Семья Заворотнюк оценила сообщения Разина о здоровье актрисы У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу
Комментарии8 
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Нелли Ермолаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба историка-расчленителя
Решена судьба историка-расчленителя 53
Травлю стрелка в колледже Благовещенска опровергли
Травлю стрелка в колледже Благовещенска опровергли 6
Дело МН17: обнародованы новые подробности
Дело МН17: обнародованы новые подробности 405
В американской школе произошла стрельба
В американской школе произошла стрельба 12
Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы
Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы 109
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение