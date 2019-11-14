Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком

Бывшая участница телешоу «Дом-2», 33-летняя Нелли Ермолаева опубликовала фото, на котором позирует обнаженной с полуторагодовалым сыном на руках, однако снимок оценили не все подписчики телезвезды.
Снимок Ермолаева выложила на своей страничке в Instagram, сопроводив его стихотворением.
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Я всего лишь мальчишечка маленький Но скажу вам друзья одно. Я люблю, когда мамочка рядышком. Я люблю ее рук тепло. Прикоснусь я ладошкою нежною К ее теплой и мягкой щеке Посмотрю ей в глаза, и доверчиво Расскажу, как нужна она мне Как нужны ее ласки и песенки Что поет она мне перед сном Я хочу, что б всегда были вместе мы С моей мамочкой милой вдвоем. Я всего лишь мальчишечка маленький, Но скажу вам друзья одно. Хорошо, когда мамочка рядышком. Мне всегда с ней бывает тепло. ⠀ Наш семейный фотограф @ryzhikova_tatiana Спасибо, что нас увидела такими с Миром ❤️
«Позор, как можно голой с ребёнком фотографироваться…ума нет», — возмутились подписчики.
«Мне кажется, что эта фотография была бы красивее, если бы вы были одеты», — пишут комментаторы.
Многие пользователи посчитали, что подобным снимкам место в семейном фотоальбоме, а не на публичной странице.
«Зачем такие фото выкладывать на общее обозрение. Пусть остаются личными, семейными в альбоме для внуков и правнуков».
Однако многие поддержали Ермолаеву, восхитившись снимком, и посоветовали не обращать внимания на критику.
Ранее телеведущая Ксения Собчак жестко отреагировала на критику в свой адрес, последовавшую за публикацией в социальной сети фотографии ее сына Платона без одежды на пляже.