«Мужчины слишком пугливы для меня»

Популярная Instagram модель Аманда Николь Мартин пожаловалась, что не может найти себе парня. По ее словам, мужчины слишком пугливы, чтобы встречаться с ней.

Аманда рассказала, что ее любовная жизнь самая настоящая катастрофа. Нормальные парни слишком нервничают в ее присутствии, некоторые не могут даже приблизиться к ней.

«Я сексуальна, красива, успешна и много путешествую. Парни думают, что я эскортница, но это не правда!» — рассказала модель журналистам Daily Star.

Девушка посетовала, что те кто пытаются познакомиться с ней, часто слишком самоуверенны и зациклены на себе. Очень сложно поддерживать честные отношения с такими мужчинами.

Аманда уверена, что если встретит достойного мужчину — это будет настоящий счастливчик. Девушка учится в колледже на юриста, работает танцовщицей и зарабатывает 700 тысяч долларов в год. Она утверждает, что умеет заботится о мужчина. Например, своему бывшему бойфренду девушка подарила BMW.