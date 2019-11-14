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«Мужчины слишком пугливы для меня» 

Рамблер 1 час назад
Популярная Instagram модель Аманда Николь Мартин пожаловалась, что не может найти себе парня. По ее словам, мужчины слишком пугливы, чтобы встречаться с ней.
Аманда рассказала, что ее любовная жизнь самая настоящая катастрофа. Нормальные парни слишком нервничают в ее присутствии, некоторые не могут даже приблизиться к ней.
«Я сексуальна, красива, успешна и много путешествую. Парни думают, что я эскортница, но это не правда!» — рассказала модель журналистам Daily Star.
Девушка посетовала, что те кто пытаются познакомиться с ней, часто слишком самоуверенны и зациклены на себе. Очень сложно поддерживать честные отношения с такими мужчинами.
Аманда уверена, что если встретит достойного мужчину — это будет настоящий счастливчик. Девушка учится в колледже на юриста, работает танцовщицей и зарабатывает 700 тысяч долларов в год. Она утверждает, что умеет заботится о мужчина. Например, своему бывшему бойфренду девушка подарила BMW.
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Комментарии20 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Шоу-бизнес , Фото , Газета Daily Star
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