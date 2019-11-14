Единственная дочь Диброва вышла замуж

По словам телеведущего Дмитрия Диброва, его дочь живет во Франции , однако выбрала в спутники жизни не француза, а армянина. Об этом он заявил в интервью «СтарХит».

«Дочь Лада живет во Франции. Теперь я, кстати, дедушка — в январе появилась внучка Мия. Из всех парижан моя дочь почему-то выбрала армянина. Удивительно. Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет — армянская бабушка», — рассказал телеведущий.

Он также отметил, что собирается съездить во Францию и увидеть внучку.

«Скоро поеду с Чулпан Хаматовой, она делает там какой-то благотворительный проект, надеюсь повидаться с малышкой», — заявил Дибров.

По данным Teleprogramma.pro, единственная дочь Дмитрия Диброва родилась от его второй супруги Ольги. У Диброва также есть сын от первой жены, и сразу трое сыновей от четвертой супруги Полины Дибровой.

«Рамблер» писал, что Дмитрию Диброву 14 ноября исполняется 60 лет.