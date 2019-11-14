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Единственная дочь Диброва вышла замуж 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
Единственная дочь Диброва вышла замуж
Фото: РИА Новости
По словам телеведущего Дмитрия Диброва, его дочь живет во Франции, однако выбрала в спутники жизни не француза, а армянина. Об этом он заявил в интервью «СтарХит».
«Дочь Лада живет во Франции. Теперь я, кстати, дедушка — в январе появилась внучка Мия. Из всех парижан моя дочь почему-то выбрала армянина. Удивительно. Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет — армянская бабушка», — рассказал телеведущий.
Он также отметил, что собирается съездить во Францию и увидеть внучку.
«Скоро поеду с Чулпан Хаматовой, она делает там какой-то благотворительный проект, надеюсь повидаться с малышкой», — заявил Дибров.
По данным Teleprogramma.pro, единственная дочь Дмитрия Диброва родилась от его второй супруги Ольги. У Диброва также есть сын от первой жены, и сразу трое сыновей от четвертой супруги Полины Дибровой.
«Рамблер» писал, что Дмитрию Диброву 14 ноября исполняется 60 лет.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Дибров , StarHit , Франция
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