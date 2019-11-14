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«Ситуация не была необратимой»: знакомый Заворотнюк объяснил улучшение ее состояния 

Teleprogramma.pro 1 час назад
В последнее время все чаще стали звучать в СМИ утешительные прогнозы относительно состояния Анастасии Заворотнюк. Правда, увы, со ссылкой на неподтвержденные источники, поскольку близкие актрисы не хотят говорить об этом. И это, безусловно, их право. Очередная порция неофициальной информации поступила от одного из участников шоу «Ледниковый период», которое некогда вела Анастасия.
На правах анонимности он рассказал порталу «Дни.ру» о состоянии актрисы. По его словам, Заворотнюк действительно борется с тяжелым недугом, но в настоящий момент болезнь стала отступать.
«Как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске», — сообщил знакомый болеющей актрисы.
По его мнению, здесь имела значение каждая минута. И, поскольку лечение началось оперативно, болезнь удалось локализовать.
Важен и тот момент, что большое участие проявила коллега Петра Чернышева Татьяна Навка, которая подключила к спасению Заворотнюк всех своих знакомых, сделала все возможное, чтобы актриса пошла на поправку.
«Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли — у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, угрозы ее жизни нет», — сообщил фигурист.
Ранее близкие Заворотнюк сообщали — многое, что опубликовано в Сети, не соответствует действительности. В частности, состояние ступора, подключение к аппарату вентиляции легких, кома и прочее.
Кроме того, информацию о том, что звезда пошла на поправку, подтвердил Андрей Разин со ссылкой на своих информаторов. Есть и менее рациональные источники. Например, старец Александр, который заявил в эфире НТВ, что не видит актрису среди мертвых. По фото он определил, что уже сейчас ей стало легче, а вскоре она и вовсе поправится. Правда, одно предсказание старца обескуражило многих. По его мнению, никакого рака у звезды нет и не было, ее проблема кроется в заболевании центральной нервной системы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Жанна Фриске , Татьяна Навка , Петр Чернышев , НТВ
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