«Ситуация не была необратимой»: знакомый Заворотнюк объяснил улучшение ее состояния

В последнее время все чаще стали звучать в СМИ утешительные прогнозы относительно состояния Анастасии Заворотнюк . Правда, увы, со ссылкой на неподтвержденные источники, поскольку близкие актрисы не хотят говорить об этом. И это, безусловно, их право. Очередная порция неофициальной информации поступила от одного из участников шоу «Ледниковый период», которое некогда вела Анастасия.

На правах анонимности он рассказал порталу «Дни.ру» о состоянии актрисы. По его словам, Заворотнюк действительно борется с тяжелым недугом, но в настоящий момент болезнь стала отступать.

«Как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске», — сообщил знакомый болеющей актрисы.

По его мнению, здесь имела значение каждая минута. И, поскольку лечение началось оперативно, болезнь удалось локализовать.

Важен и тот момент, что большое участие проявила коллега Петра Чернышева Татьяна Навка , которая подключила к спасению Заворотнюк всех своих знакомых, сделала все возможное, чтобы актриса пошла на поправку.

«Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли — у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, угрозы ее жизни нет», — сообщил фигурист.

Ранее близкие Заворотнюк сообщали — многое, что опубликовано в Сети, не соответствует действительности. В частности, состояние ступора, подключение к аппарату вентиляции легких, кома и прочее.