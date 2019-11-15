«Прилично заработала»: раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске

Сольный концерт, приуроченный к 70-летию певицы, состоялся 2 ноября на «Минск-Арене».

Алла Пугачева второго ноября дала сольный концерт на «Минск-Арене». В зале ее приветствовали 14 тысяч поклонников, которые приехали со всего мира.

«Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — рассуждает Морозов.

По его словам, около 12 миллионов заплатили организаторам, еще один миллион — за аренду зала.

«Кстати, у Аллы Борисовны почти на всех концертных площадках есть 40-процентная скидка на аренду» — передает его слова сайт «Комсомольской правды».

Организаторам пришлось потратиться только на билеты для певицы и на размещение Волочковой, участвующей в спектакле. Сама Пугачева проживала в одной из загородных резиденций Лукашенко.

После концерта в Минске примадонна больше не планирует выступать ближайшие 10 лет.

После длительного перерыва, сольный концерт в Минске стал вторым. До этого певица выступала в Кремлевском дворце.