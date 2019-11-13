Джанабаева рассказала о ревности с Меладзе

Джанабаева рассказала о ревности в отношениях с Меладзе

По словам артистки, в своей семье вопрос ревности они давно решили.

Джанабаева подчеркнула, что, когда Меладзе выступает перед зрителями, от него идёт позитивная и радостная энергетика, которая привлекает поклонниц. Но эмоции фанаток певицу не слишком волнуют.

«Ревность — слишком неуместное определение в данном случае. На сцене он принадлежит зрителям, а дальше мы все для себя решили», — заявила Джанабаева.

Сам Меладзе отметил, что в момент исполнения песен о любви он нередко думает о супруге, однако в большинстве случаев на сцене его голова свободна от каких-либо мыслей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала , почему погиб их общий сын. В момент родов певец не смог находиться рядом с супругой, потому что уехал вместе с братом Константином записывать свой первый диск. Женщина с температурой 38 градусов пешком добиралась в роддом. Роды были сложными. Позже ей стало известно, что пять дней мальчик провёл в страшных судорогах. По словам врачей, если бы малыш выжил, то навсегда остался бы инвалидом. Спустя 10 дней после рождения ребёнок скончался.

Валерий Меладзе прожил в браке с Ириной вплоть с 1989-го по 2014 год. Женщина родила певцу ещё трёх дочерей. После развода артист женился на бывшей солистке группы «ВИА ГРА» Альбине Джанабаевой, с которой в настоящее время воспитывает двух сыновей.