Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина ообъяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина ообъяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Шоу-бизнес
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Оружие
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
В мире

«Их брак не идеален»: Кинжинов предрек Рудковской и Плющенко семейный кризис 

Teleprogramma.pro + ещё 6 2 часа назад
Рудковской и Плющенко предрекли серьезный кризис
Фото: РИА Новости
При этом финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» не сомневается, что супруги смогут справиться со всеми трудностями.
Ранее на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в «Геликон-опере» супруг Яны Рудковской — олимпийский чемпион Евгений Плющенко поиронизировал над тем, что якобы согласился сопровождать жену в качестве «наказания».
«Вы меня любите — я это знаю! Но я действительно отбывают наказание… Это факт! Я рад вас видеть, но я искренне скажу: Я действительно отбываю наказание», — заявил фигурист на сцене, вручая премию «Певица года» исполнительнице Maruv.
«Женя, это ты женился а не мы! Любим тебя», — подметил ведущий церемонии Иван Ургант.
К слову, сама Яна Рудковская уже отзывалась на критику хейтеров, обсуждающих ее личную жизнь. По словам музыкального продюсера, она устала от придуманных мифов о том, что она заставляет мужа и маленького сына работать на износ ради возможности покупать брендовые вещи. Возлюбленная Евгения Плющенко настаивает на том, что она неплохо зарабатывает и может содержать семью.
В интервью Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов прокомментировал отношения между фигуристом и его возлюбленной, заявив, что сейчас Плющенко и Рудковская переживают не самый лучшее время. Так, финалист «Битвы экстрасенсов» предрек супругам кризис в семье. При этом Кинжинов не сомневается, что все трудности — станут лишь временным испытанием. И у же к весне пара забудет о своих неурядицах.
«На данный момент у Яна накопилось очень много работы. Она в принципе трудоголик и пахарь по жизни, но в этот раз это попытка убежать от проблем. Все это ее немного надломит, но это никак не повлияет на отношение с Плющенко. Их брак не идеальный, и как у всех, есть место и ссорам, и любви. У них есть дух соперничества между собой, даже на ТВ, но и с этим они справятся», — подметил экстрасенс.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Teleprogramma.pro: последние новости
«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной «Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной «Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую «Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую Невзоров сообщил о «закрытии концертов» Галкина после слов о цензуре Невзоров сообщил о «закрытии концертов» Галкина после слов о цензуре
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность 14
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть 9
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей 53
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь» 2
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение