Жители Малайзии поддержали Воеводину

«Нельзя было погуглить до свадьбы?»: соотечественники экс-короля Малайзии поддерживают Воеводину

После того, как Оксана Воеводина начала активно делиться с подписчиками подробностями жизни своего маленького сына Исмаила Леона, малайцы (а их среди читателей аккаунта Воеводиной большинство) буквально растаяли перед его обаянием.

Если раньше в комментариях под постами можно было найти и критику в адрес девушки, и споры, то сейчас комментарии в основной их массе выглядят так: «Какой милый малыш», «Милота зашкаливает», «Ну почему ты такой сладкий?», «Красив, как его мама», «Здесь особенно похож на папочку».

21 ноября Леону исполнится шесть месяцев. Это активный и жизнерадостный малыш, который уже пытается ползать и умеет улыбаться объективам фотокамер счастливой беззубой улыбкой.

Мама Оксана называет его «принцем», а её подписчики отмечают, что в данной ситуации никакие ДНК-экспертизы не нужны — отец мальчика, бывший король Малайзии Мухаммад V должен по внешнему сходству понять, что Леон — его родной сын.

«Неужели нельзя было погуглить до свадьбы?»

Напомним, что об истории с участием Воеводиной в реалити-шоу «Каникулы в Мексике» её супруг узнал уже после заключения брака по мусульманским законам и свадебной церемонии, состоявшейся в ноябре 2018 года в подмосковной Барвихе.

После этого они с Оксаной больше не встречались и он еще ни разу не видел их общего сына.

По тем же мусульманским законам экс-король, а ныне просто султан малазийского штата Келантан легко развелся со своей женой и, очевидно, предпочел бы забыть о том, что был женат на русской красавице.

Но не тут-то было: Оксана вывела историю их счастливого брака в медиапространство, привлекла в свой Instagram-аккаунт полмиллиона подписчиков из Азии и теперь регулярно напоминает им о том, что в России у султана Келантана подрастает единственный сын, зачатый и рожденный в браке, а значит в будущем способный занять трон королевства Малайзии.

Околдованные улыбкой Леона, малайцы медленно, но верно, начинают переходить в этом конфликте на сторону молодой матери.

Многие из них даже оправдывают её, заявляя, что Мухаммад V сам во всём виноват, ведь он мог и до свадьбы «погуглить ее историю».

«Прежде, чем жениться на девушке из другой страны и другой веры, надо было изучить её досье. Но он этого не сделал, и это показывает лишь то, что он осёл. И вообще, сам он, можно подумать, в свои 50 лет девственником ей достался!», — пишет в комментариях один из подписчиков.

Другие даже упрекают султана в несоблюдении законов ислама.

«Если немусульманин принимает ислам и становится новообращенным, все грехи и дела, которые он совершил до этого, не учитываются. Мы уже не можем говорить о его прошлой жизни или каких-то низких поступках.

Мы должны воспитывать его, как человека, рожденного и выросшего в Исламе. И это еще одна причина, почему султан Келантана не должен был спрашивать с нее за то, что было до принятия новой веры». View this post on Instagram A post shared by Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) on Nov 2, 2019 at 12:34am PDT

Мать может отказаться от ребенка, если это спасет его жизнь

На что сейчас рассчитывает Воеводина, как она собирается требовать от бывшего мужа алименты, пока неизвестно. Но недавно она дала наблюдателям повод для размышлений, опубликовав в соцсети знаменитую притчу о царе Соломоне и двух женщинах, спорящих, чей ребенок выжил во время землетрясения.

«Та, кто просила спасти ее сына и отдать сопернице, сделала это по той причине, потому мать пойдет на всё, даже откажется от своего ребенка, если это будет необходимо для спасения его жизни.

Некоторые считают такой подход к правосудию способом выяснить, насколько вам что-то дорого», — написала в конце притчи Оксана.

Читатели тут же начали гадать, к чему «Мисс Москва 2015» решила вспомнить легенду, какой тайный смысл в этом заложен.

«Ты решила отдать своего ребенка другой жене короля?», — спросил кто-то.

Несмотря на то, что британская газета недавно сообщила о попытке султана откупиться от Оксаны, пользователи предполагают, что когда он увидел в Интернете фотографии Леона, его сердце всё же дрогнуло. Мужчина мог предложить Оксане какие-то варианты совместного воспитания мальчика.

Если доходить до крайностей, ей могли даже посулить миллионы долларов (которых у Мухаммада, по заявлению дворца, нет) за отказ от сына.

View this post on Instagram A post shared by Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) on Oct 20, 2019 at 8:30am PDT В таком случае Леон получил бы жизнь, которая может быть у королевского сына. А Рихана-Оксана принесла бы свое материнское счастье в жертву, и смысл притчи о царе Соломоне стал бы всем понятен.

Впрочем, пока ничто не говорит о готовности молодой матери расстаться с мальчиком. Она уделяет ему массу времени и выглядит очень счастливой. Деньги, как мы видим, 27-летняя Воеводина научилась зарабатывать и без помощи экс-супруга — она сама занимается бизнесом, работает моделью, продает интервью крупным газетам.

У малыша, тем временем, появляются собственные фанаты — уже два аккаунта — @ismailleon.fans и @ismailleonpetra — активно собирают фотографии и видео с Леоном и передают это всё на малайском языке, чтобы и не знающие английского жители страны его отца видели, как растет сын Мухаммада V.