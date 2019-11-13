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Басков впервые после смерти отца вышел в свет с мамой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Басков впервые после смерти отца вышел в свет с мамой
Фото: globallookpress.com
43-летний Николай Басков впервые после кончины отца Виктора Владимировича появился на публике с мамой. 64-летняя Елена Николаевна выглядела бодрой рядом со знаменитым сыном. Сын не оставляет маму в непростой для их семьи период. Николай всегда был близок с родителями.
Николай сопроводил свою родительницу на концерт в Большом театре, посвященный 30-летию Детского музыкального театра юного актера. Николай когда-то учился здесь, поэтому не смог остаться в стороне от праздника.
Отметим, что после смерти 67-летнего отца Баскова в июне, Елена Николаевна не засветилась ни на одном столичном мероприятии.
Николай в трагический момент был на гастролях в Беларуси и узнал печальную новость буквально за несколько минут до выхода на сцену. Однако артист нашел в себе силы выйти к поклонникам и честно отработать весь концерт. А после первым же рейсом улетел домой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Николай Басков
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