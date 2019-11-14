«Злые злятся»: Богомолов ответил Михалкову на критику своей свадьбы

Уже два месяца прошло с тех пор, как отгремела шумная и несколько скандальная свадьба Ксении Собчак Константина Богомолова . Ажиотаж обсуждения светского события спал только несколько дней спустя — интересующая публика жарко обсуждала не только поездку молодоженов на катафалке, но и танец невесты.

И вот 9 ноября в эфире своей авторской программы «Бесогон» на телеканале «Россия 24» этой темы коснулся Никита Михалков . По мнению режиссера, известные новобрачные поглумились над православными традициями. Кроме того, не понравилось ему и то, что Собчак и Богомолов обнародовали список подарков, который бы они хотели получить на торжество.

Сначала Никите Сергеевичу в своем Instgaram жена Богомолова, а позже свой пост опубликовал и сам Константин. По словам режиссера, он и Собчак венчались в том храме, где венчался Пушкин. Они были в Доме, где их приняли и она благодарны этому дому. И это для Константина и Ксении важно.

«А вот что совсем не важно, — кто и как пытается представить наш выбор. Злятся злые. А мы любим и прощаем им их ненависть. Я счастлив быть с человеком, способным прожить со мной момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой, и подарить мне самый веселый, дикий и крутой танец невесты ever», — написал он.

Модный наряд телеведущей оказался лишь фоном для главного аксессуара. Во всяком случае, по мнению Елены Бестави. Кстати, не так давно, певец Шура рассказал о том, почему он до сих пор не женат. Артист признался, что Ксения Собчак ему импонирует, но ее прямо из под носа у него увел Константин Богомолов.