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Собчак высмеяла Михалкова 

Рамблер 1 час назад
Собчак высмеяла Михалкова
Фото: РИА Новости
Последние фильмы Никиты Михалкова производят впечатление тончайшего троллинга, заявила в своем инстаграме Ксения Собчак.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Михалков посвятил очередной выпуск своего ток-шоу «Бесогон» свадьбе Собчак и Константина Богомолова.
Журналистка и режиссер зарегистрировали брак, обвенчались и отпраздновали это в сентябре. В загс они приехали на катафалке, в храм — с письменным раскаянием в безнравственности, а на банкете Собчак станцевала откровенный танец.
Михалков в этой связи обвинил супругов в разврате, провокации, глумлении над таинством венчания и заявил, что все это может иметь тяжелые последствия для церкви и общества.
«Никита Сергеевич меня не забывает. Роскошно все — и хлесткое название "Ад пуст, все черти здесь", и эффектные паузы, и цитаты великих каждые три минуты, и лирическая музыка, и уместный неймдроппинг, и пафосный финал… Прямо "Солнечный удар" в миниатюре», — отреагировала Собчак.
Она назвала тему, выбранную Михалковым, важной, актуальной и своевременной, отметила, что на канале «Россия 24» тот осветил ее на деньги налогоплательщиков, и заверила, что ответит режиссеру коротко, так как в настоящее время активно практикует смирение.
«А вы в последние время то, что снимаете, вы это всерьез или как бы? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга…» — написала она.
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Комментарии7 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Никита Михалков
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