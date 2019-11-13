Собчак высмеяла Михалкова

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Михалков посвятил очередной выпуск своего ток-шоу «Бесогон» свадьбе Собчак и Константина Богомолова

Журналистка и режиссер зарегистрировали брак, обвенчались и отпраздновали это в сентябре. В загс они приехали на катафалке, в храм — с письменным раскаянием в безнравственности, а на банкете Собчак станцевала откровенный танец.

Михалков в этой связи обвинил супругов в разврате, провокации, глумлении над таинством венчания и заявил, что все это может иметь тяжелые последствия для церкви и общества.

«Никита Сергеевич меня не забывает. Роскошно все — и хлесткое название "Ад пуст, все черти здесь", и эффектные паузы, и цитаты великих каждые три минуты, и лирическая музыка, и уместный неймдроппинг, и пафосный финал… Прямо "Солнечный удар" в миниатюре», — отреагировала Собчак.

Она назвала тему, выбранную Михалковым, важной, актуальной и своевременной, отметила, что на канале «Россия 24» тот осветил ее на деньги налогоплательщиков, и заверила, что ответит режиссеру коротко, так как в настоящее время активно практикует смирение.