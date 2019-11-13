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Ургант назвал мечтающего о расстрелах чиновника людоедом 

Lenta.ru 1 час назад
Ургант назвал мечтающего о расстрелах чиновника людоедом
Фото: РИА Новости
Ведущий Иван Ургант в шутку предположил, что чиновник из Карелии Сергей Прокопьев, предложивший расстрелять четырех россиян за неудобные вопросы, питается своими жертвами. Об этом он заявил в эфире шоу «Вечерний Ургант», запись передачи доступна на сайте Первого канала.
Шоумен заявил, что такие новости приходят из «Северной Карелии», намекая на подобные сообщения СМИ о Северной Корее. Сославшись на слова главы администрации Олонецкого района Прокопьева, Ургант заметил, что мужчину останавливает от убийств только отсутствие лицензии на оружие.
«Нужно именно столько семье этого человека, чтобы протянуть до весны и не умереть от голода. Охотник!» — заявил ведущий. Он также саркастически добавил, что впервые гонца с новостью из Карелии «не успели пристрелить на выезде из города».
Ранее в ноябре Прокопьев сказал, что «пристрелил бы» тех граждан, которые жалуются властям на проблемы. Позднее он назвал эту цитату провокацией и пригрозил подать в суд за клевету. По некоторым данным, чиновнику предложили принести извинения за свое высказывание в телеэфире.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Сергей Прокопьев , Республика Карелия
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