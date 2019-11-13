Плавает в бассейне: СМИ о состоянии Заворотнюк 

Актрисе Анастасии Заворотнюк стало лучше после операции. Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на знакомых актрисы, она приступила к физическим упражнениям.
По словам собеседников агентства, сейчас Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и плавает в бассейне.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, подтверждали, что актриса сейчас проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
Продюсер Андрей Разин 10 ноября сообщил, что у него есть источник, который общается с врачом Заворотнюк. По словам этого источника, «самые страшные прогнозы не сбываются» и Заворотнюк становится лучше.