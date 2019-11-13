Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия
"Нафтогаз" обманул всю Украину
"Нафтогаз" обманул всю Украину
Украина
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество
Уснула и умерла: ЧП в "Артеке"
Уснула и умерла: ЧП в "Артеке"
Происшествия

Плавает в бассейне: СМИ о состоянии Заворотнюк 

Рамблер + ещё 2 19 минут назад
Плавает в бассейне: СМИ о состоянии Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Актрисе Анастасии Заворотнюк стало лучше после операции. Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на знакомых актрисы, она приступила к физическим упражнениям.
По словам собеседников агентства, сейчас Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и плавает в бассейне.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, подтверждали, что актриса сейчас проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
Продюсер Андрей Разин 10 ноября сообщил, что у него есть источник, который общается с врачом Заворотнюк. По словам этого источника, «самые страшные прогнозы не сбываются» и Заворотнюк становится лучше.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии2 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 130
«Нафтогаз» обманул всю Украину
«Нафтогаз» обманул всю Украину 18
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 823
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 79
Назарбаев «перешел дорогу» Лукашенко
Назарбаев «перешел дорогу» Лукашенко 3
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение