Плавает в бассейне: СМИ о состоянии Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк стало лучше после операции. Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на знакомых актрисы, она приступила к физическим упражнениям.

По словам собеседников агентства, сейчас Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и плавает в бассейне.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.

В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk , автор которого ссылается на членов семьи актрисы, подтверждали, что актриса сейчас проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.