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Мать Заворотнюк могут арестовать 

Рамблер + ещё 2 59 минут назад
Мать Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована, рассказал «Комсомольской правде» осведомленный собеседник.
По его словам, за 76-летней актрисой числится 10 штрафов за нарушения правил дорожного движения, срок уплаты которых истек.
Согласно статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, уклонение от исполнения административного наказания наказывается среди прочего административным арестом на срок до 15 суток.
Все эти штрафы были выписаны Валентине Заворотнюк в мае-июле за различные нарушения, в том числе правил парковки, превышение скорости и выезд на полосу для общественного транспорта, совершенные на принадлежащем артистке «Порше Панамера».
Всего за этим автомобилем числится 332 штрафа за нарушения ПДД. Последний был выписан 4 ноября. По сведениям «Комсомольской правды», помимо Валентины Заворотнюк, машиной пользуется муж ее дочери Анастасии фигурист Петр Чернышев.
Известно, что «Порше Панамера» Валентине Заворотнюк еще несколько лет назад подарила дочь. В октябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Заворотнюк-младшая подарила матери еще и кроссовер «Тойота C-HR».
Комментарии26 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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