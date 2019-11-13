Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родившийся в тюрьме житель Перми победил в «Давай поженимся!» 

Рамблер 1 час назад
Родившийся в тюрьме житель Перми победил в «Давай поженимся!»
Фото: Пресс-служба Первого канала
Родившийся в тюрьме житель Перми победил на шоу Первого канала «Давай поженимся!». Главной героиней, невестой, вчерашнего выпуска программы стала 53-летняя Татьяна — бывшая няня, прачка, горничная и массажистка, ныне — логист в крупной железнодорожной компании.
«Живет в Сочи. Ходит в горы, ныряет с аквалангом и плавает без помощи рук, гордится своими длинными ногами, тонкой талией и красавицей-дочерью», — сказано о ней на сайте канала.
Также там сообщается, что Татьяна сравнивает бывших возлюбленных с животными, на «Давай поженимся!» пришла, потому что озверела от одиночества, а своего будущего мужа видит моложавым, остроумным, самоироничным и знающим толк в автомобилях.
Женихов было трое, а одним из них — 46-летний Николай из Перми. Представляя его, ведущие шоу сообщили, что тот больше всего на свете желает узнать тайну своего рождения.
Сам пермяк рассказал, что родился в женской колонии, не знает, кто его родители, но знает, что мать, «скорее всего», отбывала наказание за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Также он рассказал, что некоторое время назад побывал в той тюрьме и был узнан одной из заключенных. Та сообщила ему, что помнит, как он «сам шнурочки завязывал», однако историю его рождения раскрыть не смогла. В итоге Николай был выбран Татьяной своим женихом.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 2
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон 40
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал 103
«Суд Божий над ним уже свершился»
«Суд Божий над ним уже свершился»
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение