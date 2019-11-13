Родившийся в тюрьме житель Перми победил в «Давай поженимся!»

Родившийся в тюрьме житель Перми победил на шоу Первого канала «Давай поженимся!». Главной героиней, невестой, вчерашнего выпуска программы стала 53-летняя Татьяна — бывшая няня, прачка, горничная и массажистка, ныне — логист в крупной железнодорожной компании.

«Живет в Сочи. Ходит в горы, ныряет с аквалангом и плавает без помощи рук, гордится своими длинными ногами, тонкой талией и красавицей-дочерью», — сказано о ней на сайте канала.

Также там сообщается, что Татьяна сравнивает бывших возлюбленных с животными, на «Давай поженимся!» пришла, потому что озверела от одиночества, а своего будущего мужа видит моложавым, остроумным, самоироничным и знающим толк в автомобилях.

Женихов было трое, а одним из них — 46-летний Николай из Перми. Представляя его, ведущие шоу сообщили, что тот больше всего на свете желает узнать тайну своего рождения.

Сам пермяк рассказал, что родился в женской колонии, не знает, кто его родители, но знает, что мать, «скорее всего», отбывала наказание за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Также он рассказал, что некоторое время назад побывал в той тюрьме и был узнан одной из заключенных. Та сообщила ему, что помнит, как он «сам шнурочки завязывал», однако историю его рождения раскрыть не смогла. В итоге Николай был выбран Татьяной своим женихом.