«Терапия отчаяния»: Онколог оценил шансы Заворотнюк

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов заявил, что удалить злокачественное образование при глиоме мозга, не задев здоровые ткани, возможно. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Долгополова, в таких случаях пациенты, как правило, выздоравливают.

«Но такие счастливые исходы возможны только при раннем обнаружении опухоли, а диагностировать ее крайне сложно», — отметил врач.

Он объяснил, что люди не могут делать МРТ с такой же частотой как флюорографию, поэтому обнаружить в основном удается уже большие опухоли. Врачи не трогают эти образования из-за угрозы смерти пациента.

Долгополов также выразил сомнение, что актрисе поможет генная терапия, к которой якобы прибегли родственники звезды. Данную методику врач назвал «терапией отчаяния».

«Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются и модифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно. Далее в организме больного эти клетки, «заточенные» под поиск опухолевых клеток, находят свои мишени», — объяснил методику специалист.

Долгополов отметил, что генная терапия требует больших расходов — от ста до пятисот тысяч долларов в месяц.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.

В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk , автор которого ссылается на членов семьи актрисы, подтверждали, что актриса сейчас проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.