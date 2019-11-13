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«Терапия отчаяния»: Онколог оценил шансы Заворотнюк 

Рамблер 36 минут назад
Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов заявил, что удалить злокачественное образование при глиоме мозга, не задев здоровые ткани, возможно. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Долгополова, в таких случаях пациенты, как правило, выздоравливают.
«Но такие счастливые исходы возможны только при раннем обнаружении опухоли, а диагностировать ее крайне сложно», — отметил врач.
Он объяснил, что люди не могут делать МРТ с такой же частотой как флюорографию, поэтому обнаружить в основном удается уже большие опухоли. Врачи не трогают эти образования из-за угрозы смерти пациента.
Долгополов также выразил сомнение, что актрисе поможет генная терапия, к которой якобы прибегли родственники звезды. Данную методику врач назвал «терапией отчаяния».
«Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются и модифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно. Далее в организме больного эти клетки, «заточенные» под поиск опухолевых клеток, находят свои мишени», — объяснил методику специалист.
Долгополов отметил, что генная терапия требует больших расходов — от ста до пятисот тысяч долларов в месяц.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, подтверждали, что актриса сейчас проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
Телеведущая Елена Малышева рассказала в своей программе «Жить здорово!», что об опухоли мозга Заворотнюк узнала после рождения дочери. В этом выпуске Малышева упомянула глиому и заявила, что главная проблема при ее лечении связана с тем, что опухоль не имеет четких границ.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Комсомольская правда
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