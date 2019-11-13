Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн
Фото: globallookpress.com
Актриса Елизавета Боярская приобрела три квартиры в доме на улице Белинского в родном Санкт-Петербурге. Ранее они принадлежали известному предпринимателю Игорю Бурдинскому. Общая площадь помещений порядка шестисот квадратных метров. Квартиры были выставлены на торги в рамках банкротства «Рускомбанка».
Отметим, что от лица Елизаветы Боярской в торгах участвовал некий Руслан Третьяков. Именно он представлял интересы известной актрисы. Изначально за квартиры хотели выручить порядка 87 миллионов рублей, однако покупать их за такие деньги желающих не нашлось. В итоге квартиры выставили по процедуре публичного предложения. Благодаря этому цена, как видно, значительно снизилась. Этим и воспользовалась актриса и ее представители.
Между тем на аукцион была выставлена еще одна квартира площадью 377 квадратных метров. Покупать ее желающих не нашлось, сообщает «Деловой Петербург».
Отметим, что Елизавета Боярская — дочь легендарного актера, «главного мушкетера страны» Михаила Боярского. В конце прошлого года девушка во второй раз стала мамой. Отцом ее детей является популярный актер театра и кино Максим Матвеев. Сама Боярская недолго была в декретном отпуске. Сейчас она активно задействована в театральных постановках. За плечами актрисы, как известно, работа в очень известных картинах. К примеру, она сыграла одну из главных ролей в ленте «Адмирал».
Елизавета Боярская вскоре после родов говорила, что для нее на первом месте всегда будет семья. При этом она не мыслит и своей жизни без любимой работы. Ранее ее отец в одном из интервью обмолвился, что никогда не верил в актерский талант дочери. Михаил Боярский считает, что женщина должна хранить в первую очередь домашний очаг. Своей дочери он советовал сосредоточиться на воспитании детей.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Teleprogramma.pro: последние новости
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист «У меня всю жизнь девушки»: Шуфутинский для свадьбы ждет достойную «У меня всю жизнь девушки»: Шуфутинский для свадьбы ждет достойную «Он женился в гробу. Чего ты хочешь?»: разозленные зрители уходили со спектакля по книге Богомолова «Он женился в гробу. Чего ты хочешь?»: разозленные зрители уходили со спектакля по книге Богомолова
Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Максим Матвеев , Игорь Бурдинский , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах
«Должна оправдываться»: что требует Украина от России
«Должна оправдываться»: что требует Украина от России 22
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400 17
Дания испугалась «арктического кулака» России
Дания испугалась «арктического кулака» России 4
Новые штрафы: Россиян станут строже наказывать
Новые штрафы: Россиян станут строже наказывать 243
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение