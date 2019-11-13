Боярская купила три квартиры за 70 миллионов

Объекты недвижимости общей стоимостью порядка 70 миллионов рублей были выставлены на торги в связи с банкротством «Рускомбанка».

По данным издания, Боярскую на аукционе представлял некий Руслан Третьяков. Изначально квартиры продавались за общую сумму в 87 миллионов рублей, однако приобрести их по такой цене никто не захотел. В результате была запущена процедура публичного предложения, и стоимость объектов снизилась почти на 20 миллионов. Три квартиры были проданы Боярской за 70 миллионов. Отмечается, что ранее жилые помещения принадлежали известному предпринимателю Игорю Бурдинскому

Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Starhit опубликовал статью, в которой рассказал о новой квартире на Сдовнической набережной, которую приобрела актриса Лариса Гузеева

По оценкам экспертов, роскошные апартаменты площадью около 177 квадратных метрах на рынке оцениваются в сумму от 70 до 90 миллионов рублей. Новость вызвала негодование со стороны подписчиков актрисы в Instagram, которые выразили недоумение, как она смогла заработать такие деньги, сомневаясь, что зарплата на телевидении настолько высока. Критика оказалась настолько яростной, что телеведущая была вынуждена ограничить возможность комментирования постов на своей странице.