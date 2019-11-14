Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Алле Пугачевой больше не выходить на сцену, так как она, по его мнению, находится «не в той физической форме». Об этом сообщает Mixnews.lv со ссылкой на эфир радио Baltkom. «К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально», — заявил Соседов. Критик посмотрел видео с концерта, сделанное одним из зрителей. На нем Пугачева исполняла «Женщину, которая поет». «Это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — сказал он.