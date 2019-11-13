Подопечная продюсерского центра BlackStar Клава Кока была вынуждена лечь в больницу, после того как у неё резко поднялась температура, и она потеряла сознание, сообщает Super. По словам самой артистки, сейчас с ней все хорошо.
Певица почувствовала недомогание по приезду в Москву из Израиля. У неё неожиданно резко поднялась высокая температура, и она упала в обморок. Приехавшие по вызову медики «скорой помощи» назначили Клаве капельницы и уколы на дому, однако 12 ноября состояние артистки ухудшилось. Тогда врачи приняли решение о ее экстренной госпитализации.
О своём текущем состоянии Клава Кока сообщил поклонникам на своей странице в Instagram. Девушка подчеркнула, что не хотела афишировать произошедшее, но раз информация просочилась в СМИ, решила внести ясность.
«Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей. Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, все будет хорошо, обещаю», — написала певица, попросив не звонить ей, пока она спит (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Максим Фадеев перенёс сложную операцию на сердце и в результате сильно похудел. Об оперативном вмешательстве рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин. Юрист отметил, что в конце октября у 51-летнего Фадеева было диагностировано предынфарктное состояние. Прибывшие по вызову медики пришли к выводу, что у музыканта случился приступ ишемической болезни из-за нервного перенапряжения. Адвокат отметил, что продюсера «опустошил» конфликт с экс-артистами его лейбла — Наргиз и Олегом Майями. В результате хирурги сделали продюсеру сложную операцию и таким образом «спасли ему жизнь».