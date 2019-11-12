Шульгин прокомментировал обвинения Михальчик

Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Михальчик обвинила своего бывшего возлюбленного Александра Шульгина в том, что схватил ее за лицо, когда она всего лишь отказалась плавать с маской в Египте.

«Это стало точкой в наших отношениях», — призналась певица.

Заявление Михальчик прозвучало на шоу канала «Россия» «Судьба человека». Комментируя заявление, сам Александр Шульгин обвинил ведущего программы Бориса Корчевникова в том, что перековеркал слова певицы.

По мнению продюсера, заявление Михальчик — «заказ» журналиста, ведь тот фактически склонил ее произнести то, что она произнесла.

«Юля нигде и никогда не сказала про меня плохого слова», — заверил Шульгин.