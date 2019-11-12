Шульгин прокомментировал обвинения Михальчик 

Борис Корчевников склонил Юлию Михальчик обвинить Александра Шульгина в рукоприкладстве. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил сам Шульгин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Михальчик обвинила своего бывшего возлюбленного Александра Шульгина в том, что схватил ее за лицо, когда она всего лишь отказалась плавать с маской в Египте.
«Это стало точкой в наших отношениях», — призналась певица.
Заявление Михальчик прозвучало на шоу канала «Россия» «Судьба человека». Комментируя заявление, сам Александр Шульгин обвинил ведущего программы Бориса Корчевникова в том, что перековеркал слова певицы.
По мнению продюсера, заявление Михальчик — «заказ» журналиста, ведь тот фактически склонил ее произнести то, что она произнесла.
«Юля нигде и никогда не сказала про меня плохого слова», — заверил Шульгин.
Между тем вчера Иосиф Пригожин заявил, что Юлия Михальчик лично жаловалась ему на то, что Александр Шульгин в свое время избил ее, в результате чего она получила сотрясение мозга. Так продюсер прокомментировал заявление певицы о том, что его жене Валерии, которая была женой и Шульгина, не следовало винить в агрессивности отца своих детей. Ранее Валерия обвиняла в этом Шульгина неоднократно.