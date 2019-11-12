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Гузеева впервые за долгое время показала мужа 

Рамблер 50 минут назад
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда». Событие примечательно тем, что актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни.
Ролик попал в Сеть. На записи запечатлён процесс выбора Бухаровым спортивного костюма. При этом Гузеева, снимающая примерку одежды, активно комментирует происходящее.
«Такое ощущение, что я богатая американка и своему парню выбираю одежду. Покрутись-ка, Игоречек. Молодец какой. Ну-ка, втянись весь. И мужские чресла тоже как-то подтяни», — командует артистка.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров — третий по счету муж Ларисы Гузеевой. Пара поженилась в 1999 году. В 2000 году в семье родилась дочь Ольга.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся» рассказала о ссоре с Бухаровым. По ее словам, конфликт разгорелся из-за телефонного разговора, в процессе которого мужчина односложно отвечал на развёрнутые вопросы актрисы. После того, как на вопрос Гузеевой, любит ли он ее, Бухаров ответил коротко «угу», актриса заподозрила супруга в неверности. Однако при личной встрече муж наругался на артистку, заявив, что ему «взрослому седому с пузом» человеку не пристало в такси признаваться в любви даже собственной жене.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева , Комсомольская правда
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