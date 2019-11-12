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«Траурный» снимок Успенской озадачил поклонников 

Рамблер 53 минуты назад
«Траурный» снимок Успенской озадачил поклонников
Фото: РИА Новости
Певица Любовь Успенская опубликовала траурный снимок, сочли пользователи инстаграма.
10 ноября Успенская, как сообщал «Рамблер», дала концерт в Киеве. Вчера в своем инстаграме она разместила фото из столицы Украины. На нем она запечатлена с коллегой Светланой Лободой — та целует ее в висок, при этом обе одеты исключительно в одежду черного цвета, а на Лободе к тому еще и темные очки.
«Фото траурное», — отметил один из пользователей соцсети.
Тем временем сама Успенская в подписи к снимку сообщила лишь, что встретила коллегу на их общей родине — та с «невероятным» букетом пришла к ней, чтобы пожелать удачи в предстоящем туре.
Лобода, в свою очередь, в комментариях призналась, что обожает Успенскую, а также выразила уверенность, что «все будет хорошо», добавив в конце эмодзи в виде рук, сложенных в молитвенном жесте.
«Фигово с дочерью, да?» — спросил у нее один из пользователей соцсети, но Лобода не ответила.
Около года назад дочь Любови Успенской попала в ДТП, от последствий которого восстанавливается до сих пор. В октябре певица назвала ту аварию самым страшным событием в своей жизни.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Любовь Успенская , Киев
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