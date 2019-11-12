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«Никогда ее не видела»: Пугачева забыла белорусских родственников 

Рамблер 2 часа назад
Пугачева забыла белорусских родственников
Фото: РИА Новости
Троюродная сестра Аллы Пугачевой Клавдия рассказала в программе «Ты не поверишь», что никогда не встречала певицу в реальной жизни. Выпуск опубликован на сайте НТВ.
Отец Пугачевой родом из Могилевской области, там до сих пор живут члены их семьи, в том числе тетя певицы и троюродная сестра.
«Никогда ее не видела. Все хотим встретиться, она же знает, откуда ее корни, могла бы подумать о нас. Но, как говорится, каждому свое. Она на одной кухне, мы — на другой», — заявила она.
Сестра заверила, что белорусским родственникам ничего не нужно от певицы, им было бы приятно просто встретиться с ней.
«У нас есть, где спать. Все есть. Поросенка держим, уток…» — рассказала Клавдия.
Двоюродная тетя Пугачевой Валентина Петровна рассказала, что много лет назад пыталась увидеться с племянницей, но ее не пропустили охранники. Она подчеркнула, что гордится родственницей.
«Я довольна. У нее талант. Это не у каждого», — отметила тетя.
83-летняя женщина заявила, что уже не надеется на встречу с племянницей, так как плохо себя чувствует. Валентина Петровна попросила журналистов передать певице привет.
Как сообщал «Рамблер», 2 ноября Пугачева выступила в Минске с сольным концертом. Позже она назвала белорусов удивительной нацией, чистыми и светлыми людьми.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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