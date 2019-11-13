Бузова высказалась о соперничестве с Хабибом в Instagram

Российская певица Ольга Бузова прокомментировала заочное соперничество с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым по количеству подписчиков в Instagram, передает RT.

Телеведущая заявила, что не следит за тем, обошли ли она спортсмена по популярности в соцсети.

"Но Instagram — это часть моей жизни. У меня 16,4 млн подписчиков, скоро будет 16,5. Пользователи привыкли, что я постоянно освещаю свою жизнь. Когда пропадаю на пару дней, они начинают писать моей семье", — заявила певица в эфире Love Radio.

Нурмагомедов является самым популярным россиянином в Instagram. На него подписано около 18 млн пользователей. Бузова идет на втором месте.

Ранее боец высказался о соперничестве с певицей в Instagram.