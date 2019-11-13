Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова высказалась о соперничестве с Хабибом в Instagram 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Бузова высказалась о соперничестве с Хабибом
Фото: ТАСС
Российская певица Ольга Бузова прокомментировала заочное соперничество с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым по количеству подписчиков в Instagram, передает RT.
Телеведущая заявила, что не следит за тем, обошли ли она спортсмена по популярности в соцсети.
"Но Instagram — это часть моей жизни. У меня 16,4 млн подписчиков, скоро будет 16,5. Пользователи привыкли, что я постоянно освещаю свою жизнь. Когда пропадаю на пару дней, они начинают писать моей семье", — заявила певица в эфире Love Radio.
Нурмагомедов является самым популярным россиянином в Instagram. На него подписано около 18 млн пользователей. Бузова идет на втором месте.
Ранее боец высказался о соперничестве с певицей в Instagram.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Газета.Ru: последние новости
Популярный артист погасил долг Фриске Популярный артист погасил долг Фриске Андрееву удивила зарплата Малахова Андрееву удивила зарплата Малахова Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления 
Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным
Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным 5
Россия «сжимает арктический кулак»
Россия «сжимает арктический кулак» 6
В России нашли способ победить США
В России нашли способ победить США 87
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться»
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться» 39
Звезду Black Star госпитализировали в Москве
Звезду Black Star госпитализировали в Москве
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение