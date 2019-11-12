Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника

Российская актриса Елизавета Боярская приобрела три квартиры, ранее принадлежащие предпринимателю Игорю Бурдинскому. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Квартиры были реализованы с аукциона в рамках банкротства «Рускобанка». Их бывший владелец, глава обанкротившейся реставрационной компании «Коринф», в июле 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно за мошенничество.
Все три квартиры находятся в доме на улице Белинского, 9, в центральном районе Санкт-Петербурга. Это 5-этажный исторический особняк XVIII века «Дом Демидовых», построенный в 1750-1760 годах для уральских заводчиков Демидовых.
Общая площадь объектов составляет почти 600 кв. метров. Общая сумма лотов — 66,6 млн рублей. Ранее «Российский аукционный дом» (РАД) пытался продать их за 87 млн рублей, но покупателей не нашлось. В итоге РАД выставил квартиры по процедуре публичного предложения, предусматривающего снижение цены.
В интересах Елизаветы Боярской действовал Руслан Третьяков, он стал победителем по всем трем лотам. За три квартиры он заплатил 49,4 млн рублей.
Елизавета Боярская — заслуженная артистка России, дочь актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, сестра депутата Госдумы Сергея Боярского.