Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника

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Боярская оптом скупила квартиры мошенника 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Российская актриса Елизавета Боярская приобрела три квартиры, ранее принадлежащие предпринимателю Игорю Бурдинскому. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Квартиры были реализованы с аукциона в рамках банкротства «Рускобанка». Их бывший владелец, глава обанкротившейся реставрационной компании «Коринф», в июле 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно за мошенничество.
Все три квартиры находятся в доме на улице Белинского, 9, в центральном районе Санкт-Петербурга. Это 5-этажный исторический особняк XVIII века «Дом Демидовых», построенный в 1750-1760 годах для уральских заводчиков Демидовых.
Общая площадь объектов составляет почти 600 кв. метров. Общая сумма лотов — 66,6 млн рублей. Ранее «Российский аукционный дом» (РАД) пытался продать их за 87 млн рублей, но покупателей не нашлось. В итоге РАД выставил квартиры по процедуре публичного предложения, предусматривающего снижение цены.
В интересах Елизаветы Боярской действовал Руслан Третьяков, он стал победителем по всем трем лотам. За три квартиры он заплатил 49,4 млн рублей.
Елизавета Боярская — заслуженная артистка России, дочь актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, сестра депутата Госдумы Сергея Боярского.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лариса Луппиан , Сергей Боярский , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Игорь Бурдинский , Рускобанк , Госдума
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