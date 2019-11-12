«Был бледным и еле говорил»: Сердючке стало плохо

«Был бледным и еле говорил»: Сердючка перенесла блокаду сердца

Украинский исполнитель Андрей Данилко , выступающий в образе Верки Сердючки, перенес блокаду сердца во время съемок новогоднего шоу. По словам очевидцев, артист побледнел, потерял возможность говорить и стал сильно потеть.

Популярному украинскому артисту Андрею Данилко, известному в образе Верки Сердючки, стало плохо во время съемок новогоднего огонька. Очевидцы сообщили, что исполнитель выглядел бледным за час до выхода на сцену, но все равно не отказался от выступления.

«На сцене артист был бледным и еле говорил. После каждого номера он возвращался в гримерку и переодевался, так как костюм Данилко был полностью мокрым. После того, как часть с Данилко отсняли, звезда закрылась в гримерке и несколько часов не выходила», — рассказал источник сайта Clutch.ua.

Коллеги артиста переживали за его здоровье и вызвали на место съемок бригаду «скорой помощи». По словам представителя Данилко, певец перенес так называемую блокаду сердца, при которой происходит изменение работы мышечных тканей, отвечающих за проведение электрических импульсов. В результате этих метаморфоз организма происходит резкое сокращение сердечного ритма.

«Чтобы нормализовать состояние Данилко, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», — говорится в сообщении издания.

Ранее 46-летний артист уже испытывал проблемы со здоровьем, во избежание которых он старается соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни. В прошлом году Данилко заявил, что из-за физической усталости больше не будет выступать в образе Сердючки, и объявил о последнем туре эпатажной исполнительницы.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — рассказывал Данилко.

В июле этого года он объяснил свое желание покинуть большую сцену чрезмерно плотным графиком, отметив, что об уходе из украинского шоу-бизнеса речи не шло.

«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — сообщил Данилко украинскому изданию The Lime.

Тем не менее исполнитель не прекращает заниматься творчеством и готовит новый материал, который он представит публике, когда посчитает нужным.

«Когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться», — пояснил Данилко.

В течение года артист не пропадал из шоу-бизнеса: он входил в состав жюри национального отбора на «Евровидение-2019», а также был судьей в украинской версии шоу X Factor. В феврале этого года на фоне массовых отказов украинских артистов от участия в «Евровидении» он заявил о готовности поехать на конкурс снова.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — сказал Данилко.

В итоге артист, забыв про свои заявления о завершении карьеры, выступил в образе Сердючки на музыкальном состязании в Тель-Авиве вне конкурсной программы. В интервале между выступлениями он исполнил композицию «Toy» прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай. Позднее в интервью сайту kp.ua Данилко критически оценил организацию песенного конкурса.

«Все заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко — так, чтобы человек отвечал за свой определенный вопрос. Все! Чтобы мы никого не просили, не дергали, что должна приехать машина, чтобы мы не опаздывали на какие-то мероприятия, — возмутился исполнитель.

Настя Каменских. Однако это не единственное его нарушение обещаний: в мае шоумен снова выступил в старом образе. На этот раз его пригласили на свою свадьбу музыканты Потап

«Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то», — так Данилко объяснил свое решение выйти на сцену изданию StarHit.

Недавно стало известно, что артист работает над созданием нового имиджа для Верки Сердючки. В июле он опубликовал в инстаграме фото, на котором запечатлена Сердючка в светлом парике и ярко-красном платье.