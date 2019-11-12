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«Готовим заявление в суд»: директор Темниковой о срыве концертов 

Газета.Ru 1 час назад
«Готовим заявление в суд»: концерты Темниковой сорваны
Фото: РИА Новости
Концерты Елены Темниковой на Дальнем Востоке оказались сорваны. По словам певицы, решение об отмене принял сам организатор, несмотря на финансовые убытки. Как сообщил «Газете.Ru» директор артистки Табриз Шахиди, если вопрос не удастся урегулировать мирным путем, они готовы обратиться в суд.
Певица Елена Темникова сообщила об отмене сразу трех концертов на Дальнем Востоке — в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке. Как утверждает исполнительница, организатор тура — продюсерский центр Volkov PRO — принял решение самостоятельно и «за свой счет».
«Я абсолютно разбита, — написала Темникова в Instagram. — Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были».
Артистка пообещала, что обязательно приедет в города со своим шоу, но уже с другим организатором.
«Мы найдем способ приехать к вам, обещаю. С другими организаторами. А лучше сами, так как доверие к кому-либо теряется. Столько проблем, сколько испытали наши технические службы, мы еще не встречали», — заключила Темникова.
Директор певицы Табриз Шахиди в комментарии «Газете.Ru» не исключил, что по этом вопросу, в том числе и касательно невыполнения финансовых обязательств, им, возможно, придется обратиться в суд.
«Пока пытаемся решить в досудебном порядке, но параллельно готовим заявление в судебные органы», — ответил продюсер.
В своем Telegram-канале Шахиди объяснил причину срыва сразу трех концертов «огромными финансовыми убытками», которые несет прокатчик.
«Для покрытия гонораров одним артистам он берет на себя ряд других больших туровых проектов, которые не тянет ни кадрами, ни по деньгам. И что мы видим? Мы наблюдаем отсутствие четкого исполнения промоутером его финансовых обязательств. Иными словами: круговорот неустоек», — написал он.
Представитель Темниковой подчеркнул, что в дальнейшем отказывается работать с продюсерской компанией Максима Волкова. Он рассказал, что предыдущий тур вокалистки организовывала его команда — и тогда тоже не обошлось без проблем. Например, согласно Шахиди, бывшая солистка группы «Серебро» три месяца не могла получить своих гонораров. «А прокатчик, как говорится, ушел в туман», — пояснил директор певицы.
По его мнению, билеты на выступления Темниковой не продались «из-за экономии средств на маркетинге». Шахиди признался, что артистке неоднократно приходилось покрывать расходы на технический райдер (качественный свет и звук) из собственного кошелька. С другими прокатчиками, по его словам, у исполнительницы таких проблем не было.
«Если промоутер-организатор не умеет работать, то у него ничего не получается: они не вешают достаточно рекламы, они долго думают, запускать ли телевизионную рекламу, они не умеют генерировать рекламу в сети, у них не продаются билеты. Хотя в других городах у артиста все получалось. Получалось и с огромным успехом, — продолжил Шахиди.
— И самое важное: когда промоутер сидит, ничего не делая, и продает аншлаг — он хороший, а когда промоутер сидит, ничего не делает для успешного концерта, а билеты проданы не все — значит, артист виноват. Это в корне неверная позиция».
В свою очередь организатор гастролей Темниковой Максим Волков сказал изданию Super, что билеты на мероприятие не были распроданы. По этой причине им пришлось отменить концерты.
«Все очень просто: мы с Леной работаем уже три года, делаем третий тур. Но, если билеты не покупают, куда ты денешься? — пояснил концертный промоутер. — Нужно было бы работать в зале, когда продано 100–150 билетов из 2–3 тысяч мест. Понятно, что мы, как организаторы, несем ответственность, полностью закрываем все обязательства перед артистом».
В то же время, как утверждает Волков, артист якобы всегда получает свой гонорар, несмотря на отмену выступлений.
«Просто мы не делаем концерт, потому что делать это ради 100 человек — это странно. Ну или даже 300! В одном городе еще чуть лучше, но в остальных просто ужас. Конфликта у нас никакого нет, никаких претензий, дальше мы готовы сотрудничать, это вопрос договорной», — добавил он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Статьи , Максим Волков , Елена Темникова , Табриз Шахиди , Газета.Ru , Владивосток , Хабаровск , Южно-Сахалинск
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