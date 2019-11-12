Рэпер Bad Azz умер в тюрьме в 43 года

Американский хип-хоп-исполнитель Bad Azz (настоящее имя Джамарр Антонио Стампс) скончался в тюрьме. Об этом сообщает Mirror во вторник, 12 ноября.

Причина смерти пока не раскрывается. Рэперу было 43 года.

Друг Стампса, хип-хоп-исполнитель Daz Dillinger заявил, что тот находился в пенитенциарном учреждении в ожидании суда. Его обвиняли в бытовом насилии.

Daz Dillinger поделился в Instagram фотографией дела Стампса. В нем указано, что тот был арестован 8 ноября. Судебное заседание по его делу было запланировано на 13 ноября.

«Никакого правосудия, никакого мира», — подписал пост рэпер.

Хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg почтил память Стампса в Instagram, написав, что его товарищ «ушел слишком рано».

Первый сольный альбом Bad Azz вышел в 1998 году. Всего в его дискографии пять студийных пластинок.