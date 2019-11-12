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Рэпер Bad Azz умер в тюрьме в 43 года 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме в 43 года
Фото: @badazzlbc
Американский хип-хоп-исполнитель Bad Azz (настоящее имя Джамарр Антонио Стампс) скончался в тюрьме. Об этом сообщает Mirror во вторник, 12 ноября.
Причина смерти пока не раскрывается. Рэперу было 43 года.
Друг Стампса, хип-хоп-исполнитель Daz Dillinger заявил, что тот находился в пенитенциарном учреждении в ожидании суда. Его обвиняли в бытовом насилии.
Daz Dillinger поделился в Instagram фотографией дела Стампса. В нем указано, что тот был арестован 8 ноября. Судебное заседание по его делу было запланировано на 13 ноября.
«Никакого правосудия, никакого мира», — подписал пост рэпер.
Хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg почтил память Стампса в Instagram, написав, что его товарищ «ушел слишком рано».
Первый сольный альбом Bad Azz вышел в 1998 году. Всего в его дискографии пять студийных пластинок.
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Теги:
Шоу-бизнес
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