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«Простите за молчанку»: Бочкарева вернулась в соцсети 

WomanHit.ru 2 часа назад
«Простите за молчанку»: Бочкарева вернулась в соцсети
Фото: РИА Новости
Актриса объяснилась за долгое отсутствие
Сегодня звезда комедийного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вернулась в «Инстаграм» после нескольких недель отсутствия.
«Простите за молчанку В последнее время оооочень много работы в школе, подготовка деток к новогодним спектаклям, плюс параллельно еще и гастроли, будто те американские горки — с самолета в самолет» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она свое фото, где запечатлена в белой рубашке.
«Впервые за последние пару недель спокойно завтракаю, пью кофе, никуда не тороплюсь и наслаждаюсь моментом… Вот решила даже вернуться в сеть и че-нибудь вам написать», — отметила 39-летняя теледива, пожелав своей аудитории прекрасного дня и замечательного настроения.
В комментариях поклонники порадовались за актрису.
Напомним, что в начале этой осени сотрудники правоохранительных органов задержали ее с запрещенными препаратами. С тех пор актриса практически не обновляла свою страничку.
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Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , МВД
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