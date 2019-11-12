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Дмитрий Маликов поделился кадрами осенней прогулки с сыном 

Letidor.ru + ещё 1 10 часов назад
Маликов показал подросшего сына
Фото: РИА Новости
Поклонники обожают семейные фото артиста.
Известный певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов очень трепетно относится к семье. Артист безумно любит своих детей и делает все возможное, чтобы они были счастливы. Не удивительно, что любую свободную минуту композитор уделяет не только жене, но и сыну, и дочери. А еще певцу нравится делиться своим счастьем с поклонниками в Instagram. Сегодня, например, Дмитрий Маликов опубликовал фото прогулки у озера с годовалым сыном Марком.
Знакомимся с природой, кормим уточек и лебедей… — подписал снимки артист.
«Ой, у меня тоже дочки любят это дело 😃😃👏❤️», «Фото прелесть! Димочка, молодцы!👍», «Как мило😊», «Какая милота 😍🙏», «Какой вы молодец, Дмитрий, — проводите много времени с семьей, несмотря на творческую занятость!», «Какой Маркуша уже большей. Очень милое фото», — комментируют подписчики.
Напомним, Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году родилась их дочь Стефания. В 2018 году в семье появился маленький Марк. Отметим, у супруги артиста есть взрослая дочь от первого брака Ольга. В августе 2016 года у Елены родилась внучка. Малышку назвали Анна.
К слову, сегодня Стефании уже 19 лет, и она ведет активный образ жизни. Например, еще в октябре Стефания Маликова получила возможность попробовать себя в тележурналистике. Студентка МГИМО стала ведущей новой программы «В теме Kids» на телеканале «Ю». Об этом сообщала сама Стефания в личном блоге и делилась видео первого выпуска.
Кстати, 24 января свой второй день рождения рождения отметит сын Дмитрия Маликова. Малыш Марк появился на свет благодаря суррогатной маме в одной из клиник Санкт-Петербурга. Звездный отец делился нежным фото с мальчиком в его первый день рождения в личном блоге. А дочь Дмитрия Маликова уже тоже не раз публиковала трогательные снимки с маленьким братом.
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Теги:
Шоу-бизнес , Стефания Маликова , Дмитрий Маликов , МГИМО
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