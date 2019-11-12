«Я таких денег не видела»: Андреева о зарплате Малахова

«Я таких денег не видела»: Андреева удивилась заработкам Малахова

По словам ведущей, в России зарплаты мужчин и женщин сильно разнятся.

«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — заметила она.

Ведущая Алла Довлатова отметила, что, возможно, Андрей Малахов имел в виду общий свой заработок в месяц с учетом корпоративов и своего журнала, где он трудится главным редактором.

«Все равно в России большая несправедливость между зарплатами мужчин и женщин. Не буду называть другие фамилии мужчин, но я их знаю. Неравенство зарплат бросается в глаза», — заметила она.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.