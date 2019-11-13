Концерты Галкина в России могут быть отменены 

После высказываний комика Максима Галкина о цензуре на российском телевидении его концерты могут начать отменять по всей стране. Такое мнение высказал телепродюсер Леонид Мазор.
Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода». Ранее, во время выступления в Новосибирске, Галкин заявил, что сейчас в России нельзя шутить на некоторые политические темы из-за цензуры, что сильно его расстраивает.
Мазор предположил, что в отношении юмориста могут последовать какие-то меры. Он выразил надежду, что этого не произойдёт, однако допустил, что, если Галкин продолжит высказываться в подобном ключе, у него могут появиться некие проблемы, передаёт «Teleprogramma.pro».
Ранее News.ru писал о том, что телеведущий Владимир Познер рассказал, что юморист Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура.