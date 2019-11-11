Жена поддержала опозорившегося Тарасова словами супруги Гитлера

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова , на которого свалилось общественное порицание за слова о том, что жёнам можно «раздавать лещей», решила поддержать своего избранника добрым словом. Для этого девушка использовала цитату жены Адольфа Гитлера Евы Браун

Накануне Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram фотографиею своей семьи в полном составе перед отправкой на отдых.

«Отдохну, перезагружусь, наберусь сил, и готов стартовать. Восстановление в режиме нон-стоп, осталось немного и я готов!» — написал футболист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены— прим.ред.).

При этом спортсмен поблагодарил всех, «кто верил и верит» в него, а такж тех, кто даёт ему «стимул быть лучше».

Одной из первых снимок прокомментировала жена Тарасова Анастасия Костенко

«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны», — заявила девушка, перефразировав цитату супруги Адольфа Гитлера Евы Браун.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в YouTube-шоу рэпера T-killah Дмитрий Тарасов заявил, что может дать женщине «леща», если она «зайдет в красную зону» и будет вести себя слишком эмоционально. После возникшего общественного резонанса футболист заявил, что сказанное им было шуткой и заверил, что «не имеет никакого отношения к насилию».