Киселев, Шейнин и Соловьев высказались о Галкине

Ранее, как сообщал «Рамблер», Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на российском телевидении цензуры — говорить, по его словам, с телеэкрана можно не все.

«Для меня это звучит странно», — признался Дмитрий Киселев.

Он добавил, что звучит это еще и абсурдно и глупо, потому что в эпоху интернета цензура невозможна. Журналист высказал мнение, что заявление Галкина рассчитано на пугливых хомячков, которые сидят в своих интернет-норках.

В свою очередь, Артем Шейнин связал высказывание юмориста с тем, что тот либо хочет стать политиком, либо обижен на то, что не был удостоен звания Народного артиста.

«Может быть, дать? Может, тогда подуспокоится», — добавил он.

Наконец, Владимир Соловьев так же как и Киселев заявил об отсутствии цензуры на ТВ и так же как и Шейнин не исключил, что Галкин хочет стать Народным артистом.