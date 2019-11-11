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Киселев, Шейнин и Соловьев высказались о Галкине 

Рамблер 1 час назад
Киселев, Шейнин и Соловьев высказались о Галкине
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На российском телевидении нет цензуры, а Максим Галкин, заявляя об обратном, хочет стать либо политиком, либо Народным артистом. Об этом, как сообщает «Газета.ru», заявили Дмитрий Киселев, Артем Шейнин и Владимир Соловьев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на российском телевидении цензуры — говорить, по его словам, с телеэкрана можно не все.
«Для меня это звучит странно», — признался Дмитрий Киселев.
Он добавил, что звучит это еще и абсурдно и глупо, потому что в эпоху интернета цензура невозможна. Журналист высказал мнение, что заявление Галкина рассчитано на пугливых хомячков, которые сидят в своих интернет-норках.
В свою очередь, Артем Шейнин связал высказывание юмориста с тем, что тот либо хочет стать политиком, либо обижен на то, что не был удостоен звания Народного артиста.
«Может быть, дать? Может, тогда подуспокоится», — добавил он.
Наконец, Владимир Соловьев так же как и Киселев заявил об отсутствии цензуры на ТВ и так же как и Шейнин не исключил, что Галкин хочет стать Народным артистом.
«Максим давно заслужил звание. Говорю это без всякой иронии», — подчеркнул он.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Дмитрий Киселев , Владимир Соловьев , Артем Шейнин , Максим Галкин
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