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Участницу «Голоса» затравили за рукопожатие со Шнуровым 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Участницу «Голоса» затравили за рукопожатие со Шнуровым
Фото: РИА Новости
Участницу шоу «Голос» Рагду Ханиеву атаковали негативными комментариями в Instagram после того, как певица пожала руку наставнику проекта Сергею Шнурову. Отрицательные отзывы появились под ее фотографией в соцсети.
Девушка выступила на проекте с песней исполнительницы Sia под названием Bird Set Free. К ней повернулись трое из четверых членов жюри: Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Константин Меладзе. Ханиева выбрала себе в наставники Шнурова. Музыкант встал с места и двинулся к ней, в ответ она пожала ему руку.
Некоторые пользователи Instagram посчитали, что таким образом девушка проявила неуважение к своему народу — ингушам.
«Представьте себе, если бы мы на обычной улице наблюдали как девушка-вайнашка (вайнах — общее самоназвание чеченцев и ингушей — прим. «Ленты.ру») пожимает руку постороннему мужчине, а тут, конечно, это же артистка, можно закрыть глаза. Стыдно», — писал Lui.lui.gaz.83.
«Страшно принять, что такое поколение вроде вас будет воспитывать детей своих, как вы можете поддерживать то, что всевышний Аллах запретил и еще в таком виде!» — возмущался Pliev_lyon.
«Как ты можешь так, ты же ингушка», — соглашался с ним Cvhgggg.
Однако другая часть пользователей вступилась за Ханиеву.
«Не слушай этих завистливых комментаторов, которые пишут гадости, это кнопочные герои, которые ничего не добились в жизни и могут только критиковать других», — советовала певице Medina_177.
В 2014 году Ханиева участвовала в шоу «Голос. Дети» в составе команды Пелагею. Тогда Ханиева дошла до финала проекта.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , Lenta.ru
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