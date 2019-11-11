Участницу «Голоса» затравили за рукопожатие со Шнуровым

Участницу шоу «Голос» Рагду Ханиеву атаковали негативными комментариями в Instagram после того, как певица пожала руку наставнику проекта Сергею Шнурову . Отрицательные отзывы появились под ее фотографией в соцсети.

Девушка выступила на проекте с песней исполнительницы Sia под названием Bird Set Free. К ней повернулись трое из четверых членов жюри: Сергей Шнуров, Полина Гагарина Константин Меладзе . Ханиева выбрала себе в наставники Шнурова. Музыкант встал с места и двинулся к ней, в ответ она пожала ему руку.

Некоторые пользователи Instagram посчитали, что таким образом девушка проявила неуважение к своему народу — ингушам.

«Представьте себе, если бы мы на обычной улице наблюдали как девушка-вайнашка (вайнах — общее самоназвание чеченцев и ингушей — прим. «Ленты.ру») пожимает руку постороннему мужчине, а тут, конечно, это же артистка, можно закрыть глаза. Стыдно», — писал Lui.lui.gaz.83.

«Страшно принять, что такое поколение вроде вас будет воспитывать детей своих, как вы можете поддерживать то, что всевышний Аллах запретил и еще в таком виде!» — возмущался Pliev_lyon.

«Как ты можешь так, ты же ингушка», — соглашался с ним Cvhgggg.

Однако другая часть пользователей вступилась за Ханиеву.

«Не слушай этих завистливых комментаторов, которые пишут гадости, это кнопочные герои, которые ничего не добились в жизни и могут только критиковать других», — советовала певице Medina_177.

В 2014 году Ханиева участвовала в шоу «Голос. Дети» в составе команды Пелагею. Тогда Ханиева дошла до финала проекта.