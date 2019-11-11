Фадеев отправится в кругосветку

Фадеев отправится с артистами в кругосветку на 111 дней

Максим Фадеев отправится в кругосветное путешествие с артистами своего лейбла и будет вести прямые трансляции.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал кругосветку с артистами своего лейбла для записи альбомов.

«Решил выйти в эфир и сообщить новость. Компания Malfa в полном составе: я, артисты, менеджеры, мы выезжаем на 111 дней в кругосветное путешествие для написания альбомов», — заявил продюсер.

По словам Фадеева, музыканты будут вести прямые трансляции со своего судна, чтобы поклонники могли следить за их творчеством.

«И я, и новые артисты хотим это сделать в океане. Мне кажется, это интересная идея. Мы будем вести оттуда трансляцию. Мы возьмем с собой съемочную группу», — добавил он.

Ранее Максим Фадеев разорвал контракты со всеми исполнителями своего лейбла Malfa, отдав им права на все их композиции и контент. Продюсер заявил, что реорганизует компанию в эксклюзивный лейбл, выпускающий в год одного-двух артистов.