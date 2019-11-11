Появилось видео со свадьбы «Мисс Москва» и бывшего короля Малайзии

В сети появилось видео со свадьбы бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V и обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых на церемонии бракосочетания, которая состоялась в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября 2018 года, жених и невеста дают друг другу клятвы. Воеводина обещает быть хорошей женой и матерью их будущим детям и клянется не оставлять возлюбленного и в печали, и в радости.

«Спасибо, мой кролик. Я твой Чебурашка. Желаю нам счастья и радости», — отвечает Мухаммад V.

Вскоре после церемонии в январе 2019 года он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. В мае у Воеводиной родился сын, а 17 июля стало известно о разводе пары.

Сведения о причинах развода разнятся. Согласно одним источникам, султан заподозрил модель в измене и бросил ее. По другим сведениям, королева красоты сама ушла от Мухаммада V из-за его неверности.

В конце ноября сообщалось, что бывший верховный правитель Малайзии якобы предлагал оплатить воспитание сына его бывшей жены, но та отказалась от этого. Чтобы претендовать на деньги, Воеводиной следовало подписать соглашение, согласно которому ей пришлось бы воспитывать ребенка как мусульманина-суннита и не рассказывать ему об отце, а самой исчезнуть из соцсетей и удалить фотографии с султаном, которые она публиковала.