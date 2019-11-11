Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне» 

В Санкт-Петербурге состоялось вручение премии "Золотой Граммофон", передает Super.
Утверждается, что зрители остались недовольны концертом, который длился два часа вместо заявленных трех, а также артистами и ведущими шоу. В частности, зрители отметили накладки во время выступления Светланы Лободы, у которой вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Из-за этого артистке пришлось придерживать устройство рукой во время исполнения.
Также на сцену не смог подняться Николай Басков, поскольку опоздал на самолет из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве.